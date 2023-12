Hyundai viimane pusletükk paigas: Ott Tänak sai uue tiimikaaslase

Eelnevalt oli selge, et Lappi teeb järgmisel aasta kaasa pooliku hooaja ning jagab suure tõenäosusega masinat Dani Sordoga. Samas olid õhus spekulatsioonid, et võimaluse Hyundais ennast proovile panna saab ka Norra roolikeeraja Andreas Mikkelsen.

Mikkelsen tunneb võimaluse üle taas Rally1 masinaga sõita suurt põnevust. „Oleme alates 2019. aastast kõvasti võidelnud, et naasta spordiala tippu. Mul on väga hea meel, et saan seda teha Hyundais. Haaran sellest võimalusest kahe käega kinni ja võtan sellest maksimumi. Tänan Hyundaid, et nad meisse uskusid,“ kommenteeris Mikkelsen.