Barcelona esiväravavaht läheb operatsioonile

Diario Sport kirjutab, et Ter Stegen otsustas seljaprobleemist vabanemiseks minna lõikusele, mis tehakse juba lähipäevil.

Arvatakse, et operatsioon jätab sakslase jalgpallimurult eemale umbes kaheks kuuks. See tähendab, et Ter Stegen ei pruugi Barcelonat aidata UEFA Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus.