Profikorvpalli võlu ja valu. Carlos Jürgens: helistasin emale, et ärge üllatuge, kui mingil hetkel koju tulen

Jürgens iseloomustas Nevėžise mängu kui Ameerika mägesid. „Vahel on mingid märgid, et läheb paremaks, aga siis on platsil jälle kaos. Üks põhjus on selles, et meil on pidevalt mängijaid vahetatud. Tihti ei olda kellegagi rahul ja otsitakse vahetusi. Meeskonnakeemia pole toimima hakanud. Viimases kahes-kolmes mängus on olnud siiski rohkem positiivseid asju.“