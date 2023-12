Wozniacki sai Australian Openiks eripääsme

Australian Openi korraldajad teatasid, et Wozniacki on üks seitsmest mängijast, kes on turniiriks erikutse saanud. Ülejäänud wildcard`i saajad on talendikad austraallased: Kimberly Birrell, Olivia Gadecki, Taylah Preston, James Duckworth, Marc Polmans ja Adam Walton.