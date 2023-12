MÄRT IBRUS | Kõigi aegade parim

Need on toredad algatused, huvilistele üldiselt meeldivad, spordile igati omased. Loomulikult on need subjektiivsed, vahel kaasatakse ka väike asjatundjate ring. Vaatlusring piirdub siiski enamuses taasiseseisvumisajaga. Ühelt poolt on see arusaadav, ühiskondliku korra muutumine on väga märgiline, omariikluse aspekt oluline. Samas ka spordiajakirjanike keskmisest vanusest tulenevalt on lihtsam käsitleda aegu, mis endale hoomatavad. Ometi on ring oluliselt laiem. Eesti sport märgatavalt sügavam. Ja mis peamine, maagiline on lisada valikute ette - „kõigi aegade parim“!