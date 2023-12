Teisipäeval Delfi TV-s | Spordikuulsuste jõuluturniiril Tehvandil osalevad Lehis, Bruus, Zirk ja teised Eesti sporditähed

„Üritus tuleb taaskord meeleolukas ning lisaks traditsiooniks kujunenud võistlusaladele on plaanis nii mõndagi uut. Uus ja esmakordne on ka asjaolu, et üritus toimub kogu senise ajaloo jooksul esmakordselt välitingimustes,“ teatavad korraldajad turniiri koduleheküljel.