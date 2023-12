Suured püütonid õgivad väikseid hiiri ehk favoriidid liiguvad MM-il vääramatu jõuga

“Kui vaadata esimest vooru üldisemalt, siis ega ühtegi suur üllatust pole senini olnud. Prantsumaa pääses kerge ehmatusega, kuid pika turniiri alguses võib osadel naiskondadel minna aega, et end soojaks saada. Mustaks hobuseks pean Austriat ja Montenegrot, kellel pole küll otseselt superstaare, kuid noore ja näljase koosseisuga võivad heal päeval nii mõndagi „suurtest“ hammustada,“ alustas Rohi analüüsiga.

LIhtne ei ole ka olnud näiteks Tšiilil, Iraanil ja Kasahstanil, kellel on väravate vahe pärast kolme mängu üle miinus 60. Kuid käsipallifänni õnneks ei ole siiski kõik kohtumised vaid ühepoolsed olnud.

Lisaks sellele, et favoriidid Norra, Taani, Rootsi ja Holland on liikunud võimsas tempos, oleme näinud ka põnevaid esilekerkijaid. Jaapan võitles Saksamaaga viimase sekundini, Angola tegi Prantsusmaa elu väga raskeks ning Hispaania ei saanud Brasiilia vastu lihtsalt hakkama.

“Esimene faas oli suurtele koondistele siiski alles sisseelamiseks. Minu isiklikud lemmikud on Holland ja Taani. Tippriigid mängivad tänapäeva käsipallile väga omast agressiivset kaitsemängu, mille pealt aetakse tempo väga kõrgeks. Rünnakuaeg läheb järjest lühemaks. Parimatel on see keskmiselt alla 30 sekundi, mis annab mõlemale tiimile igas kohtumises ligi 60 võimalust skoorida,“ jätkas värske naiste koondise loots.