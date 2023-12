Kas Ott Tänaku kolmas meeskonnakaaslane on selgunud?

Hyundail on hetkeseisuga järgmiseks hooajaks sõlmitud lepingud kolme sõitjaga. Täiskohaga esindavad Lõuna-Korea autotootja meeskonda Ott Tänak ja Thierry Neuville , poole hooaja teeb kaasa Esapekka Lappi .

Seega otsib Hyundai jätkuvalt teist sõitjat oma kolmandasse Rally1 autosse. Eelmise nädala keskel hakkas ralliringkondades levima kuulujutt, et just Mikkelsen on teel Hyundai masina rooli.