Jalgpallinaiskond lõi Iisraelile värava, kuid leppis kaotusega

„Tahtsime väga võidelda B-liiga nimel ja tüdrukud andsid endast kõik, aga täna kahjuks nii. On näha, et Iisraelil on palju mängijaid välisliigades ja see kogemus piiri taga on neil olemas – nad on harjunud mängima kiiret ja intensiivset jalgpalli. See on midagi, millega meil on vaja tegeleda, et järele jõuda. Üldises plaanis võib aastaga rahule jääda, sest jäime oma grupis teisele kohale, mis pole halb tulemus, näitasime head mängu ja lõime palju väravaid. Võib rahul olla, aga arenemisruumi on alati,“ rääkis Tammik.