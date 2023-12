PINGERIDA | Maldiividelt Saksamaale: Eesti jalgpallurite 2023. aasta väliskarjäärid

Mõistagi on tegi subjektiivse pingreaga. Proovi ise võrrelda väravavahti, kes laseb 10 mänguga seljataha 22 palli ja Rumeenia kõrgliigas prügiminuteid teeninud keskpoolkaitsjat? Jah, see on võimatu... Mul endalgi kadus nende „vägevatest“ saavutustest kirjutades töö tegemise tuju.