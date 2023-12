Endine rattaproff Erki Pütsep sai lastele trenni andes infarkti. „Lapsed olid tublid, hoidsid mind kiirabi saabumiseni elus“

Õnnetus juhtus Pirita velotreki taga metsas, kus Pütsepa 14-aastaste õpilaste grupil oli matk. „Kukkusin kokku kõndimise pealt, kohalt minnes. Mäletan täpselt hetke, kui ütlesin lastele, et lähme siit vasakule... Järgmine hetk oli juba mingi sähvatus kuskil bussis. Ilmselt anti mulle sel hetkel elektrilöök. Järgmisena mäletan ärkamist peale operatsiooni. Mälu on alles, midagi kaotsi pole läinud. Võib öelda, et õnnelik õnnetus,“ rääkis Pütsep, viibides veel Mustamäe haiglas.