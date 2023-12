DELFI VIDEO | Kas kaheksas eestlane vallutab peagi Everesti? „Ükski mägi ei ole väärt seda, et oma elu sinna jätta“

Kuigi Eevaldil on Everesti vallutamise näol kindel siht silme ees, siis samas annab ta endale aru, et eluga ei maksa liigselt riskida.

„Ükski mägi ei ole väärt seda, et oma elu sinna jätta. Olles näinud viimase kahe aasta jooksul võrdlemisi palju surma ja seda ka traagiliste sündmuste näol, siis olen õppinud elu palju rohkem hindama. Kindlasti ei lähe ma sinna rumalaid lükkeid tegema ja loodan, et mul jagub nii palju mõistust ja vaistu, et tipupalavikuga hakkama saada,“ rääkis Eevald.