KATKEND RAAMATUST | Andres Krestinov: publik arvas, et see oli tahtlik trikk, ise mõtlesin, et nad näevad tsiklisõitja hukkumist

Korraga jõudis teadvusesse olukorra tõsisus. Minus hakkas tekkima hoopis teine tunne, kergemat sorti ärevus, kui seal mitme meetri kõrgusel täie vungiga katastroofi poole lendasin. Mäletan siiani selgelt seda vaatepilti kõrgelt ülevalt – puud ja põõsad on nagu heinakõrred ja rohututid, väikestest kahanenud inimesed juubeldavad, vehivad kätega, trambivad jalgu ja karjuvad erutunult, teadmata, et see pole tahtlik trikk. Peast käis läbi mõte, et kõik ei pruugi hästi lõppeda ning neil on võimalus näha ühe tsiklisõitja hukkumist.

Publik röökis vaimustusest. Mina hingasin kergendatult.

Ilmselgelt oli selleks korraks sõit sõidetud ja võit jäi kättesaamatuks, aga suurim võit oli minu jaoks see, et olin elus ja terve, mida ei saa ütelda ratta kohta. Hiljem mõtlesin välja, et küllap oli kurvis kukkudes liiv õhufiltri vahele läinud ega lasknud gaasil maha tulla. Põhjuseks oli, et kasutasin Lääne rattal Vene õli.

Mulle anti küll uus ja uhke Lääne masin, aga sobivateks varuosadeks, õliks ja kütuseks raha enam ei jagunud – need olid endiselt Vene omad.

KTMi õhufilter oli poroloonist ja et see hästi töötaks, pidi filtrit spetsiaalse õliga immutama. Minul seda muidugi polnud, mäkerdasin filtrit olemasoleva vedelikuga. Ma ei tulnud selle peale, et õhu käes nätskeks muutuv Vene õli Lääne filtrile ei pruugi meeldida. Aga mida muud oleks mul olnud sinna panna! Igatahes lakkas see töötamast ja liiv pääses mootorisse. Lääs ja ida ikka kokku ei sobi, tõdesin.

„Oh, sa raisk! See oli kõrgeim ja võimsaim hüpe, mida sa iial varem teinud oled! Millal sa jõudsid uue triki selgeks õppida? Lasid käed ja jalad ka veel lahti! See oli tõeliselt lahe!“ naersid raja ääres seda kõike jälginud sõbrad vaimustunult. Võtsin kiidusõnad vastu ja jätsin enda teada, et tegelikult kardan kõrgust.