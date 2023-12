Pelle Pohlak: soovisime jätkata kõigi nelja kogenud mängijaga, aga läks teisiti

„Oli soov kõigi nelja kogenud mängijata jätkaga, ent tänasel päeval see ei õnnestunud. Ojamaa sai pakkumise, mille pealt ta otsustas Paidesse minna. See on jalgpalli osa, et inimestel on õigus otsustada. Kallastele alguses kommunikeerisime, et soovime lepingut pikendada, aga mõtlesime, et Ojamaa lahkumine on märk ja teeme kaks lüket korraga. Mängijale võib see olla ebameeldiv, aga otsustasime nii,“ selgitas klubijuht. „Soovisime jätkata kõigi neljaga, aga läks teisiti. See on osa spordibisnisist, aga Zenjovi ja Vassiljeviga on käed löödud.“