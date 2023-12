KAAREL ZILMER | Naudi talve end ohtu seadmata!

Esmalt aga ehk veel üks Tallinna suusamaratoni finišis tehtud pilt, kus tundub, et pildil olev suusafänn oleks justkui jääpurikaks külmunud. Kuid häda pole midagi, on vaid sõiduga selline ainulaadne väljanägemine tekkinud, mida ei saanud kohe pildistamata jätta. Olen aastaid seda härrasmeest leida püüdnud, et temalt selle pildi ilmutamiseks luba küsida. Nii et kui olete selle finišihetke siin nüüd ära näinud, siis ehk tuleb kellelegi ka selle „jäise prillinina“ omanik tuttavana ette. Palun mulle siis kohe infot anda, et saaksin temaga „privaatsuse“ küsimused selgeks rääkida. Ette vabandades, aga kuna pilt on nii harukordne, siis sellepärast julgen jätta selle pildi siis talviste olude jutu juurde „rippuma“.

Seega siis - lähikuudel peaks nüüd piisavalt arvestama nii külma, tuule kui niiskusega, mis koos toimides eeldavad meilt välitingimustes toimetamisel mingitki kogemuste omamist. Kui seda pole, siis aitab ehk seegi, et anname endale ikkagi aru, et talv on päris karm värk ja niisama „särgiväel“ ja uisa-päisa sinna - lume ja pakase „rüppe“ tormata ei saa. Nagu ütleb ka Lüganuse vanasõna, siis „Tali tahab tallukaida, vilu villast riieta!“

Aga kui on ikkagi maailmatasandil võistlussari toimumas, siis pole korralduslikust aspektist niisama lihtne „külmapühasid“ sisse lükkida. Nii et talveoludes toime tulemine jääb eelkõige igaühe ensehoolde küsimuseks. Nagu on see ka igapäevase selga, jalga, pähe ning kätte panemise osas..

Teatud soojendusmoment on külmetudes isegi külmavärinatel, kus lihas oma kontraktsiooniga püüab sooja „toota“. Aga see on teatud mõttes juba kaitsereaktsioon ja nõuab liikumise alustamist või soojematesse tingimustesse minekut.

Paljudes erialastes kirjutistes ja juhistes käsitletakse mõistet „warm winter activities“ mille kaudu tahetakse selgitada põhimõtet, et talviste olude kohta ei saa kogu aeg läheneda seisukohaga, et domineerivaks on siis ainult külm ja kõle, vaid talvistest välitegevustest võiks kujuneda ka tõeliselt soe ja meeldiv kogemus. Egas ilmaasjata ei ole tekkinud maailmas talvepuhkuse buum ja seda toetav lai tegevusvõrgustik, kus vahel küll päris ekstreemseid ilmaolusid kogetakse, kuid siis on sealt hea sooja tulla ja seal veelkord seda katsumuslikku „läbielamist“ meenutada.

Seega ei saa väita, et talvised tegevused iseenesest kujutavad suuremat ohtu. Muidugi on lumi, jää, pakane ja tuul, aga need on sellised aastaajast tingitud omapärad, mis vajavad kogemust, tegevuste head korraldust ning muidugi pidevat olukorra jälgimist. Just nimetatud asjaoludega mittearvestamine võib viia talvistes oludes väga keerulistesse olukordadesse ja pealiskaudsemal suhtumisel võivad sellest tulla ka õnnetused.

Oluline osa külmades oludes on ka päikese poolt antaval soojusel. Seega tuleks eriti just lasteüritustel kasutada päikeserohkeid aegu. Suuremaid ja pikemaajalisemaid talveüritusi on soovitav planeerida talve teise poolde, mil päev on pikem ja päikesel suur soojendav jõud. Intensiivne märtsipäike on aga samas mingil määral juba ohtlik – päikese kiirguses lumelt võivad kahjustada saada silmad, seda eriti just mäestikutingimustes. Ka päevitamata näolapi (eriti ninaga) teeb ere märtsipäike lausa laastavat tööd.

Söömine-joomine suurendab keha soojusenergiat 10–15% ja selle mõju kestab 1–2 tundi ning sõltub liikumise intensiivsusest. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata joogile ja selle temperatuurile. Jook peab olema soe (mitte tuline) ja mitte mingil juhul ei tohi juua külmades oludes külma jooki, mis lausa jahutab organismi ning suurendab oluliselt külmatunnet. Mõnedel juhtudel on räägitud alkoholist kui „külmarohust“, aga see on lühiajalise toimega, muudab inimese ekstreemsemates oludes apaatseks, raskendab koordinatsiooni ning keskendumist. Teatud olukorras võib väikese annuse alkoholi kasutamine kõne all tulla vaid külmadest oludest sooja jõudes, kui ollakse n.ö. läbi külmunud ja tahetakse vereringet „kiiremini käima saada“. Aga ikkagi on selle toime kasutamine mitte just kõige soovitatuim moodus.

Tunneta oma taluvuspiire!

Eelpool esitatud materjali põhjal sai käsitletud talvistes tingimustes toimimisel kehtivaid üldisi põhimõtteid. Samas on välistingimuste talumisvõime inimeseti väga erinev. See sõltub esmalt isiklikust taluvusvõimest, aga samuti east, hetke töövõime tasemest ja muidugi tervislikust seisundist. Mõningate haiguste, eriti just südame-veresoonkonna ja ka hingamisteede haiguste puhul on üsna tüüpiline nende ägenemine külmas. Et meil on need haigused domineerivad, siis tuleb eriti ettevaatlik olla kesk- ja vanemaealiste tegevuse korraldamisel normaalsest külmema ilmaga. Eelistada tuleks mõõduka intensiivsusega tegevust, vältida maksimaalseid pingutusi (osaliselt ka pingelist võistlust). Laste puhul on tähtis nende tervisliku seisundi arvestamine eriti pärast läbipõetud hingamisteede haigusi. Isegi tippspordi tasandil ei lubata väga külma ilmaga pingutada. Arvestatakse nii õhutemperatuuri, tuule tugevust kui ka õhuniiskust, võimalikku temperatuuri muutust. Just ilmaolude tõttu jäid pidamata näiteks 2003. aasta MK-võistluse esimese päeva stardid Otepääl, kui võistluspäeva hommikul mõõdeti raja madalamates punktides enam kui 30 miinuskraadi, millele lisandus avatud paikades kerge tuul. Õnneks ilm leebus.

Pikemaajalise suusamaratoni 6-8 tunnise pingutuse puhul on tekkiv risk samuti üsna suur. Mitmed juhtumid pikematel suusamaratonidel just liiga külma ilmaga on viinud osalejaid jalgade ja käte külmumiseni, millest taastumine on vaevaline.

Kõrvalolev pilt näitab ühe tippsuusatajast rootslanna külmakahjustustega varbaid, kes sõidu käigus erilist suuri hädasid ei tundnudki, kuid jõudis järgmiseks päevaks olukorda, kus millegi jalgapanek oli võimatu päris pikka aega.