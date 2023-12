Tervisehädade kiuste võistlev Norra laskesuusaäss: hooaja alguses on hirmus norralane olla

31-aastane Christansen on kopsudega hädas olnud alates suve lõpus, ent arstid pole mure algele jälile saanud. Liiatigi pole ka võimalust korralikule murede välja ravimiseks. „Pärast eelmisel pühapäeval toimunud tavadistantsi oli mul sportlasena kõige kehvemad 24 tundi – öösel tõusin kahel korral üles ja mõtlesin, et hakkan oksendama. Teise grammi Paraceti ravimit lasin sisse kell kaks öösel. Mul oli väga-väga tugev peavalu ja olin kui teises maailmas,“ paljastas ta.

Mees ise kahtlutab, et keha sai esimesest raskest võistlusest šoki. Kuid samal ajal vasardab norralase peas teadmine, et tal pole ruumi libastumiseks. Ka toonasel raskel ööl oli esimene mõte, et tema koht koondises on ohus.