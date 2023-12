Rafael Nadali „viimane tants“. Kas hüvastijätt või on liivaväljakute kuningal veel üllatusi varuks?

Hispaania vanameistri viimaseid aastaid on pidevalt saatnud vigastused ja tagasilöögid. Viimatine hooaeg pani Nadalile saatusliku punkti juba enne, kui see õietigi alata, sest ta kaotas Austraalia lahtiste teises ringis MacKenzie McDonaldile. Pisivigastused ja puusaprobleemid ei lubanud mängijal naasta areenile nii, nagu oodatud oli, ning pärast juuni alguses tehtud operatsiooni oli selge, et tänavu teda enam võistlemas ei näe.

Nüüdseks on Nadal probleemid seljatanud ja teatanud, et soovib tipptennises kaasa teha veel ühe hooaja. Nadali esimene turniir on 31. detsembrist 7. jaanuarini toimuv Brisbane’i ATP turniir. Kõigi eelduste kohaselt lööb ta kaasa ka 14.–28. jaanuarini Melbourne’is peetaval aasta esimesel slämmiturniiril. Mõistagi on Nadali naasmise eel tennisefännide peas rohkelt vastuseta küsimusi. Delfi üritas neile vastuse leida.