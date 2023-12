Peatreener Konontšuki vähenenud minutitest: ACB-s ei kuku lauapallid sulle sülle, vaid sa pead neile järele minema

18 tiimi konkurentsis on neist vähem õnnestumusi vaid Palencial, kes on ühe võiduga Hispaania meistrisarja punane latern. Granada meeskonna peatreener Pablo Pin tõdes, et klubi vaatab turul ringi. Hiljuti lisandus meeskonda prantslasest mängujuht Jonathan Rousselle, lisaks kaalutakse ka uue keskmängija toomist.

Esimese võidu teenis Granada oktoobri lõpus, kui nad hooaja kuuendas voorus seljatasid Zaragoza. Novembri teises pooles sai tiim siiski juurde kaks väärt võitu, sest nad alistasid järjepanu Andorra ja Obradoiro. Pin polnud rahul, et fännid ja meedia ei hinda tänavusi õnnestumisi piisavalt. „Zaragoza mängib eurosarjas, Andorral ja Obradoirol on meist kaks-kolm miljonit suurem eelarve. Neid võite ei saa pidada iseenesest mõistetavaks. Kuigi meil oli enne seda pikk kaotuste seeria, siis olime näiteks Badalonas või Bilbao vastu hästi mängus,“ rääkis ta ärritunult.

„Ta on suurepärane kutt ja väga töökas, kuid väheste kogemustega, ning ma ei usu, et ACB-s on palju debütante, kes mängivad 23-aastaselt palju,“ alustas Pin kiitvate sõnadega ning jõudis siis murekohtade juurde. „Kuid selles liigas tuleb noppida lauapalle ning nende kätte saamiseks sa pead minema palli järele. Need ei kuku lihtsalt sulle sülle. Lisaks karistatakse kaitses vead ära. Kui sa oled kaitses segaduses, siis sinu vastu pannakse kolmesed kotti.“