Prantsusmaa rallimeeskond palkas MM-sarja venelasest sõitja

Citroën on seni olnud WRC2 arvestuses üsna vaeslapse rollis, sest viimastel hooaegadel on nende ainsa masinaga pakkunud teistele konkurentsi Yohan Rossel. Ent uuel hooajal saab 28-aastane prantslane üle aastate endale tiimikaaslase, kellega üritatakse Škodade armaadale vastu saada.

Mullu sõitis venelane Tokspordi meeskonna Škoda Fabia Rally2 autoga, aga peale hiljutisi teste otsustas Grjazin meeskonda vahetada. „See on minu karjääris uus oluline peatükk,“ rõõmustas ta. „Meeskond on tugev ning testidel jättis masin hea mulje, eriti asfaldil. Seda autot oli isegi minu sõidustiili juures lihtne käsitleda. Ootan põnevusega ja kannatamatult uut hooaega, kus minu eesmärk on võita kõik rallid, millel osaleme.“