VIDEO | Ajaloo esimesel NBA karikaturniiril selgusid esimesed kaks poolfinalisti

Haliburtonil sõnul oli tal esimesel poolajal hing kinni. „Minu jaoks tähendab Indiana ja selle organisatsiooni esindamine kõike. Ma ei teagi, kas see oli sellest, et nii palju oli kaalul. Või siis sellest, mida Celtics meiega viimati tegi. Ma arvan, et see 51-punktiline kaotus jättis meile halva maitse suhu,“ meenutas 23-aastane tagamängija meeskondade tänavust esimest kohtumist põhihooajal, kus Pacers jäi alla lausa 104:155.