Tammearu nimetati Prantsusmaal mängu parimaks, Tähtelt, Uuskarilt ja Kordaselt samuti hea esitus

Saksamaa meistriliigas sai Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubiks olev Berliini Recycling Volleys kirja 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) võidu Dachau vastu. Täht kerkis oma meeskonna parimaks 13 punktiga (+3), Tammemaa ei mänginud. Liigas on Berliin 20 silmaga esimene.

Horvaatia kõrgliigas teenis võidulisa Sten Perilluse koduklubi MOK Mursa-Osijek, alistades 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) OK Kaštela Ribola. Perillus panustas kolme geimiga 4 punkti (+2). Tabelis ollakse 22 punktiga liidrikohal.

Austria kõrgliigas teenis järjekordse võidu Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol, saades 3:0 (25:18, 25:19, 25:18) jagu Amstettenist. Eestlasest temporündaja seekord kaasa ei teinud. Tabelis on Innsbruck 22 punktiga teine.

Bulgaaria meeste kõrgliigas tegi Markus Uuskari taas ilusa esituse, tuues Dobrudzha 07 ridades 23 punkti (+10), ent meeskond pidi vastu võtma 2:3 (25:22, 20:25, 20:25, 25:16, 12:15) kaotuse Marek Union Ivkonilt. Võidukas oli aga Markkus Keele tööandja Cherno More, olles 3:1 (25:21, 22:25, 25:13, 25:20) parem Pirinist. Keel tõi lisaks meeskonna rünnakute juhtimisele ka 2 punkti (-1). Tabelis on Cherno More 8 punktiga üheksas ja Dobrudzha samuti 8 punktiga koht tagapool.