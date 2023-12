„Minu jaoks on kõige olulisem, et tehniliselt oleks kõik paigas. Tahame isiklikke rekordeid ujuda ja finaali välja jõuda. See, mis koht lõpuks tuleb, ainult meist ei sõltu. Kui Eneli ujub isiklikud rekordid, aga konkurendid on kiiremad, pole midagi teha. Siin on seitse-kaheksa naist, kes võiks medalite eest ujuda ja Eneli tase on selline, et ta on kindlasti üks neist,“ rääkis Hein EM-i eelõhtul Delfile.