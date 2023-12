KOMMENTAAR | Nagu riigis nii ka võrkpallis... Ainult Reformierakond teab, mis on hea, saagu või s**em

Kõik on ajas muutuv, tuleb tõdeda. Kunagi kehtis spordis põhimõte, et võistlemine teeb tugevaks, sest treeningul ei suudeta verd ninast välja saada, küll aga mängus, kus on vahel mõis või niisama soov üleaia naabrile koht kätte näidata. Nüüd on Eesti võrkpalliliit (EVL) aga leidnud uue suuna ja leiab, et mehed saavad paremaks ja jõuavad uuele tasemele nii, et nad ei võistle. Kuna alaliidu ülesanne on võrkpalli arendada, siis järelikult loobudes Euroopa Kuldliigas mängimisest, kerkib Eesti koondise tase märgatavalt.