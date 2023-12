Õhuhäire nurjas Ukraina tippklubi mängu. „Venelased hävitavad meie jalgpalli, aga võitleme edasi!“

„Klubid leppisid kokku, et mäng lükatakse edasi, kui õhuhäire ei lõppe hiljemalt kell 14.30. Täpselt kell 14.36 sai alarm läbi, aga me ei jõudnud Dinamoga kokkuleppele, sest nende mängijad olid juba riided ära vahetanud ja väljakult lahkunud,“ sõnas Minaj klubi pressiesindaja Mõroslav Nebesnõk, et nemad tahtnuks mängu siiski pühapäeval ära pidada.