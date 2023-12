AMETLIK | Eestis tiitli võitnud Vassiljevi karjäär jätkub Slovakkias

Nõmme United teatas juba paar nädalat tagasi, et klubi esiliiga tiitlini tüürinud Vassiljev ja abitreener Nikita Brõlin lahkuvad klubist. Nüüd sai ametlikuks, et Vassiljev jätkab karjääri Slovakkias ja tema abiliseks jääb ka Brõlin.

35-aastasel Vassiljevil on UEFA PRO treenerilitsents ja on varem töötanud FCI Levadia abi- ja peatreenerina ning Eesti koondise abitreenerina. 2021. aastal viis Vassiljev Levadia Premium liiga meistriks ja karikavõitjaks ning eelmise hooaja alguses võideti ühiselt ka superkarikas, enne kui ta koos Marko Savićiga juuni alguses klubist lahkus.

„Uue peatreeneri palkamine on pika töö tulemus, mille jooksul jälgisime tema tegemisi Eestis. Ta esindab uut treenerite põlvkonda, kes viljelevad atraktiivset jalgpalli ja keskenduvad noorte arendamisele. Aga samal ajal on temas ka võitjamentaliteet, mida tõendavad varasemad tulemused,“ rääkis Šamorini president Csaba Horváth klubi kodulehel.

Ka Vassiljevi enda esmamuljed on üdini positiivsed. „Sain aru, et tegemist on ideaalse võimalusega karjääri edendada. Klubis on suurepärane infrastruktuur ja hea meeskond nii mängijate kui ka taustajõudude mõttes. Ma usun, et kui teeme palju tööd, siis võime suuri asju korda saata,“ ütles ta.