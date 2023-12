VIDEO | Jalgpalli EM-i loosimisel seksihäältega segadust külvanud mees tunnistas oma teo üles

Hamburgis Elbphilharmonie kontserdimajas toimunud ürituse lõppu varjutasid valjult kostnud seksioiged. Need hakkasid kõrva ka loosimist juhtinud UEFA bossile Giorgio Marchettile. „Siin on mingid hääled,“ tõdes ta ja peagi teatas kergendunult „Nüüd on see läbi.“

Nüüdseks on selgunud, et tünga taga on mees nimega Daniel Jarvis, kes on sotsiaalmeedias ja YouTube’is populaarsust kogunud just erinevate „naljadega“. Jarvis jagas nii Twitteris kui YouTube’is videosid, kus tunnistas, et just tema oli ootamatute heliklippide saalis laskmise taga. „Meie tegime seda. Me paigaldasime sinna telefoni ja lasime seksihääli,“ teatas ta.