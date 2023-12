Talispordinädal: Norrat on ja ei ole, Riiberi mõnusad suusasõidud ja segaduse keskel Liiv

NOR, NOR, NOR, NOR...

Meeste murdmaasuusatamises jätkub Norra ülevõim. Gällivare 10 km vabatehnikasõidus hõivati Pål Golbergi eestvedamisel seitse esimest kohta, kusjuures kaht suurimat staari Erik Valnest ja Johannes Klæbot polnud kohalgi... Siinkohal ei tasu end lasta segada viiendaks tulnud britist Andrew Musgrave’ist, sest temagi on aastaid treeninud koos norralastega, saab suuskade alla samad määrded, ainult pass on teine. Ka teatesõidu võitis Norra.

Plusspoolel on Kesk-Euroopa suusatajate vaikne tõus norralaste sappa – austerlane Mika Vermeulen ja tšehh Michal Novák olid kaheksas ja üheksas –, kuid miinus kahtlemata Rootsi meeste kesisus (parimana oli Calle Halfvarsson 11. kohal) ja soomlaste pildilt kadumine (Markus Vuorela oli 38.).