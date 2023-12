Rallimaailma sõitjate karussell: kas Loubet saab võimaluse Toyota uue masinaga? Nimekat soomlast seostatakse M-Sportiga

Toyota Rally1 tiimis on kõik teada. Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta sõidavad täishooaja, valitsev maailmameister Kalle Rovanperä teeb järgmisel aastal kaasa pooliku programmi. Sarnase programmiga jätkab ka vanameister Sebastien Ogier.

Hyundai põhisõitjad on tuleval aastal Thierry Neuville ning M-Spordist meeskonda naasev Ott Tänak. Lisaks on Lõuna-Korea autotootja välja hõiganud, et pooliku programmiga jätkab tänavu täisaasta sõitnud soomlane Esapekka Lappi. Kellele jagub aga veel Hyundais ruumi ning kas M-Spordis saab võimaluse tuntud soomlane?