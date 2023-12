Suur üleminek koduses jalgpallis: Henrik Ojamaa lahkus Florast ja liitus Paidega

32-aastasel Ojamaal on selja taga värvikas väliskarjäär, ta on esindanud Inglismaa, Saksamaa, Hollandi, Soome, Šotimaa, Poola, Norra, Austria ja Horvaatia klubisid.

„Paide Linnameeskonnal on selge ja ambitsioonikas visioon ning eesmärgid eelseisvateks aastateks. Mul on väga hea meel saada osaks neist plaanidest,“ rääkis Ojamaa pressiteate vahendusel. „Minu jaoks oli oluline, et Linnameeskond soovis mind väga oma ridadesse ja astus selle nimel konkreetseid samme. Kindlasti on huvitav mängida koos vennaga ühes meeskonnas kõrgete eesmärkide nimel. Ootan juba, et saaks Paide Linnameeskonna särgi selga tōmmata ja fännidele ning klubile positiivseid emotsioone pakkuda.“