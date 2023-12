Johanna Allik kinkis oma armastatud alale mahuka teose. „Loodan, et see inspireerib kõiki, kellele uisutamine meeldib“

„Mul on viimased kümme aastat olnud mõtteid, et tahan midagi iluuisutamisest kirjutada ja luua sellele alale mingit lisaväärtust. Neid katsetusi oli kolm-neli erinevat. Alustasin raamatut mitu korda, iga kord otsustades, et see pole ikka päris see, mida tahaksin teha. Kevadel, kui hakkasin tegema lõputööd, mõtlesin teha pildiraamatu uisutamisest, aga paari nädala jooksul sain selgeks, et tahan teha midagi suuremat, lisada sinna juurde teemasid, mis kõiki uisutajaid puudutavad, intervjuusid, mille sarnaseid pole maailmas uisutajatega tehtud ning luua visuaalid, mis oleksid inspireerivad ning kaasata projekti uisutamisega seotud inimesi,“ rääkis Allik.