Poola suusahüppaja jäi MK-etapil veidrate asjaolude tõttu pika ninaga: väga loll olukord, midagi sellist ei tohiks juhtuda

„See on väga loll olukord, sest see polnud minu süü,“ kurtis Wasek Norra rahvusringhäälingule (NRK). „See ajab väga närvi. Tulime pika tee kohale ja nüüd ei saanudki hüpata.“

Võistlusjuht Linda Svendsrud selgitas NRK-le, et segaduse tõttu saadeti ka Waseki varustus valel ajal liftiga hüppetornist alla tagasi. „Korraldajatel on üks ala, kuhu lähevad sportlaste kotid, mis on valmis tagasi alla saatmiseks. Paraku oli ka poola sportlase kott tol hetkel seal,“ sõnas Svendsrud. „See on kahetsusväärne juhtum, aga reeglite kohaselt vastutab sportlane ise oma varustuse eest.“