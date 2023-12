VIDEO | Kohtuniku vastuoluline otsus Inglismaa kõrgliigas kütab kirgi. Haaland: mida p*****

Grealish oli juba Tottenhami kaitsjate vahelt palliga jooksu pääsemas ja esialgu paistis, et Simon Hooper annab Manchesteri klubile edu, aga peakohtunik otsustas seejärel mängu siiski ootamatult peatada. Nii jäi City suurepärasest võimalusest ilma ning pidi hoopis keskväljal palli uuesti mängu panema. Manchesteri mehed olid püha viha täis ning Haaland sai kohtunikuga vaidlemise eest ka kollase kaardi. Kohtumise lõppseisuks jäigi 3:3.

23-aastane Haaland jagas kohtumise järel videot olukorrast sotsiaalmeedias ning kirjutas juurde: „WTF“ (what the f***). Sama postituse alla lisas ka tema isa, endine profijalgpallur Alfie Haaland kommentaariks ühe sõna: „Kohutav“.

City peatreener Pep Guardiola oli kohtumise järel samuti nõutu. „Järgmine küsimus. Ma ei tee Mikel Arteta kommentaari järele,“ viitas Guardiola pressikonverentsil Arsenali peatreeneri sõnavõtule novembris, kus ta pärast 0:1 kaotust Newcastle Unitedile kritiseeris teravalt kohtunikke ning sai ka karistada. „Olukorda vaadates on näha, et kohtunik vilistas pärast seda, kui oli juba edu andnud. Ma ei mõista sellist käitumist.“