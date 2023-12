DELFI VIDEO | Conrad Sengbusch Keila võidu järel: algus oli hull, soojendusel kogu sats magas alles

„Algus oli hull. Soojendusel oli näha, et kogu sats magab alles,“ rääkis Sengbusch kohtumise järel. „Teisel veerandajal saime õnneks mängu käima, kuid kolmandal andsime tagasi. Nibin-nabin ja oleks võinud mõlemale poole minna. Kuid võit on võit.“

Keila viimase aja probleemiks on olnud kaitsemäng. Mis on Sengbuschi arvates seal suurimad murekohad? „Kogu kaitse on üks suur mure ja kõik mängud on väga suureskoorilised. Seal on kõiges vaja paremaks saada,“ nentis Keila pallur.