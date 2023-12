DELFI VIDEO | Oliver Suurorg: oleme saanud kõvasti treenida ja üksteist paremini tundma õppida

Viimsi on võitnud nüüd järjepanu kolm kohtumist. Mille pealt need tulemused tulnud on? „Oleme saanud kõvasti treenida ja üksteist paremini tundma õppida,“ rääkis Suurorg. „Kokkumäng on parem pluss nii-öelda üldine edasiminek - suudame kauem joosta ja olla kaitses intensiivsemad. Kõik need asjad kokku on andnud sellise tulemuse.“