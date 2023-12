Igapäevaselt Tartu Bigbanki juhendav Alar Rikberg ütles pühapäeval Eesti Päevalehele, et alaliidu otsus tuli talle mõnevõrra üllatusena. „Oktoobris andsin ülevaate 2023. aasta suve tegemistest ja nägemuse järgnevatest aastatest. Minu kavas oli pigem sees osaleda järgmistel aastatel võistlustel, kus Eesti koondisel on võimalik osaleda,“ sõnas tartlane. „Maailma võrkpallis on muutusi viimastel aastatel olnud palju. Me ei pääse enam olümpiamängude valiksarja. MM-i valiksari on kaotatud, sinna valitakse osalejad kontinentide meistrivõistluste ja maailmaedetabeli põhjal.“