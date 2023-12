Mis toimub? Veel üks Floraga meistriks kroonitud jalgpallur lõpetas karjääri

„Olen otsustanud, et lõppenud hooaeg jääb minu profikarjääris viimaseks. Viimastel aastatel on mind järjepidevalt kimbutanud erinevad vigastused, millest värskeim hoiab mind ka praegu juba mitmendat kuud platsilt eemal. Tunnen, et olukorras, kus ma olen pidevalt vigastustega kimpus, ei ole mul võimalik jalgpallurina oma potentsiaali realiseerida. Seetõttu olen raske südamega otsustanud profispordi seljataha jätta ning keskenduda enda arendamisele teistel elualadel,“ rääkis Paplavskis.