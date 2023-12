Endine vormeliäss loobus rahamägedest. „See on nagu kumminukuga seksimine!“

„Mul ei ole midagi elektriautode võidusõidu vastu. Ausalt öeldes olen saanud mitmeid pakkumisi ja keeldunud suurtest rahasummadest. Aga see pole lihtsalt minu jaoks, sest leian, et võidusõiduautod peavad tegema häält,“ selgitas Kubica Gurulandia taskuhäälingus. „Mul on selle kohta isegi ütlemine, mida pole viisakas valjult välja öelda... Nendega sõitmine on nagu kumminukuga seksimine!“