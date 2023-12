TIPPHETKED | Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Viimsi ei jätnud Läti Ülikoolile vähimatki võimalust

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Viimsi hoiab liigatabelis nelja võidu ja 12 kaotusega 13. kohta. Läti Ülikool on kolme võidu ja 12 kaotusega 14.

Vahepeal seitse järjestikust kaotust saanud Viimsi on seejärel asjad paremini jooksma saanud, kui kodus alistati nii Liepaja (78:73) kui ka Riia Zelli (79:74).

Viimsi peatreeneri Valdo Lipsu sõnul on oodata pingelist heitlust. „Vastaseks on noorte võistkond, kes on saanud sel hooajal sama palju võite kui meie. Seega tuleb paremusjärjestuse suhtes oluline mäng. Meie soovime koduväljaku toel oma võiduseeriat pikendada. Selleks peame oma nö süsteemist ja võistkonna distsipliinist kinni pidama, sealhulgas mängima meeskondlikult ja kannatlikult nii kaitses kui rünnakul.“