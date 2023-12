Olümpiapronks Kaspar Taimsoo tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

„Ma arvan, et ikkagi tuleb elus teha mõnda asja veel ja aeg on selleks küps. Ühtepidi, viis olümpiat kõlab küll väga ägedalt ja mulle see mõte on nagu tihti meeldinud, aga ma arvan, et praegu on õige aeg anda teistele meestele ka ruumi hingata,“ lausus Taimsoo Eesti Rahvusringhäälingule.