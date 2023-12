DELFI VIDEO | Pärnu peatreener Gert Kullamäe: kaitses mängisime teatud hetkedel väga-väga-väga-väga halvasti

Pärnu Sadam on Paf liigas viimasest viiest mängust võitnud vaid ühe. Sealjuures on nad kaotanud kolm järjestikust kohtumist, sest laupäeval jäid nad 77:80 alla Ventspilsile. „Esimesel poolajal oli kaks murekohta: kaitses mängisime teatud hetkedel väga-väga-väga-väga halvasti ja kui kodusaalis viskad esimesel poolajal kolmeseid 11-st null ka, siis ongi... hea oli see, et olime mängus,“ lausus matši järel Kullamäe.