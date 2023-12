Järgmisel hooajal Monte Carlos Rally1 masinaga startiv Munster: saime tänavu kõvasti kogemusi

„Olime finišisse jõudmisele väga läheda ja olime toomas meeskonnale head tulemust,“ vaatas ta tagasi Jaapani etapile, kus ta pühapäeva lõunal Fiestaga hoidis üldarvestuses kaheksandat kohta, aga siis põrutas teelt välja. „Kahju, et läks nii. Kuid meeskond on Fiesta Rally2 auto arendamisega teinud suurepärast tööd, sest aastaringselt tuli vajalikku uuendusi.“

Munsteri nii-öelda ristiisa Serderidis kinnitas novembris, et Luksemburgi lipu all sõitev piloot on Ford Puma Rally1 masina roolis ka uuel hooajal. „Gregoire läheb Monte Carlo etapi starti Rally1 autoga. Tahame kokku panna programmi, kus oleks viis võistlust Rally1 autoga ja ülejäänud tuleksid Rally2 klassis. Ootame ettepanekuid,“ ütles Serderidis Belgia ajalehele La Derniere Heure.