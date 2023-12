„Sa oled nagunii peagi lõpetav kaltsakas.“ Adidase ametlik Twitterikonto pani Durantile puid alla

Adidas tõi hiljuti välja NBA uue põlve tähe Anthony Edwardsi korvpallitossud A1. 22-aastaselt korvpallurilt uuriti, kes võiks tema jalavarje kanda. Edwardsi sõnul oleks tema unistus, et need tõmbaks kasvõi ühes matšis jalga aegade üks parim skoorija Kevin Durant.

Kuna sellest tekkis suurem pahandus, siis võttis jalatsibränd postituse peagi maha, aga väike veebilahing läks edasi. „Mõistlikum oleks olnud postitada see oma varikontolt,“ torkas Adidas otsa. Sellega nad vihjasid paari aasta tagusele pahandusele, kui selgus, et Durant on erinevate varikontode alt enda kriitikuid sõimanud.

Hetkel pole teada, kas ja kes ja miks Adidase poolt nii teravalt sõna võttis. Kuid selge on ka see, et Durant ei tõmba iial nende tosse jalga - legendaarsel NBA tähel on Nike’iga eluaegne leping.