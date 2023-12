Kristjan Ilves loovutas MK-sarja kokkuvõttes paar kohta

Ilves on tänavu MK-sarjas saanud veel üheksanda, kuuenda ja neljanda koha. Kahel eelmisel hooajal lõpetas ta MK-sarja üldarvestuses viiendal positsioonil.

Nelja võistluse järel on MK-sarja liider Jarl Magnus Riiber, kes oli kindlalt parim ka täna. Norralasel on 390 punkti, talle järgnevad kaasmaalane Jörgen Graabak 300 ja austerlane Johannes Lamparter 290 punktiga. Ruka võistluste järel viiendat positsiooni hoidnud Ilvesel on koos 223 punkti, teda edestavad ka Jens Luraas Oftebro (247 punkti), Stefan Rettenegger (245) ja Julian Schmid (225).