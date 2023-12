Norra mehed jätkasid ulmelist võiduseeriat, naiste seis on vastupidine

Meeste seas läks etapivõit Paal Golbergile, kes edestas Harald Östberg Amundseni 4,2 ja Iver Tildheim Anderseni 5,1 sekundiga. Sõitu valitsenud kuue norralase vahele pressis ennast viiendana britt Andrew Musgrave (+6,4). Norra mehed on MK-sarjas võitnud koguni 22 distantsisõitu järjest.

MK-sarja üldliidrina jätkab Amundsen (324 punkti), teine on Golberg (315) ja kolmandat positsiooni hoiab tšehh Michal Novak (275). Alevil on koos 21 punkti, mis annab kokkuvõttes 77. koha.

Naiste MK-sarja juhib nelja sõidu järel 347 punktiga Diggins, teine on 330 punktiga teine ameeriklanna Rosie Brennan. Üldarvestuses on norralannade seis veelgi nukram, sest Weng on nende parimana kaheksandal positsioonil (218 punkti).