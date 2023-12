Manchester City rikkad omanikud plaanivad osta Soome klubi

Praegu omab CFG või on osaline omanik 13 klubi juures üle maailma.

Lisaks Euroopale on CFG-l klubisid Lõuna-Ameerikas, Aasias ja Okeaanias. Euroopa meeskondadest on City kõrval tuntuim Hispaania liigas mängiv Girona.

Värske info kohaselt plaanib šeik Mansouri juhitav CFG laiendada oma võrgustikku uutesse riikidesse. Türgi jalgpalli juunioride akadeemia treener Mustafa Alper Avci ütles ajakirjale Ajansspor antud intervjuus, et Manchester City omanikud kavatsevad omandada veel kolme riigi klubid. Tema andmetel asuvad need meeskonnad Türgis, Soomes ja Lõuna-Koreas.

„Loodetavasti saab see teoks ja saame oma riigile eeskujuliku mudeli,“ oli Avci optimistlik.

Soome meedias kirjutatakse, et Soome klubidest on välispartneritega läbirääkimisi pidanud HJK. Helsingi tippklubi juhtkond on otsinud investoreid nii Soomest kui laiast maailmast.