Eesti klubide vastasseisus kohtuvad Selver ja Pärnu, Barrus ja Bigbank jahivad punkte lõunanaabrite vastu

Selver/TalTech hoiab liigas jätkuvalt liidripositsiooni, võidetud on kõik kaheksa mängu ja punkte on koos 24. Teisel kohal jätkab tabelis Tartu Bigbank 18 punkti ning kuue võidu ja kahe kaotusega. Kolmas on Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme (14p), neljas Võru Barrus (13), viies Amber Volley (11), kuues Pärnu (10), seitsmes Jekabpilsi Luši (6) ning kaheksas RTU Robežsardze/Jūrmala (6).

Selver/TalTechi senine hooaeg seab nad ka pühapäeval Pärnu Võrkpalliklubi vastu favoriidiseisusesse. Tallinna klubi tuleb pühapäevale vastu hea emotsiooni pealt, sest Aadu Luukase karikavõistlustel jõuti finaali tänu kuldsele geimile.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal teab, et pärast edukat karika poolfinaali võis tekkida väike pingelangus. „Läheme kindlasti kolme punkti jahtima, aga teame, et see karikamäng võis tekitada teatud pingelanguse. Sellest peame suutma üle saada. Pärnu on väga jõuline meeskond ja peame nende servisurvele vastu saama. Usun, et neil on hammas verel ja tulevad üliagressiivselt peale. Meie peame pea külmana hoidma ja häid lahendusi püüdma leida,“ kommenteeris Toobal.

Pärnu juhendaja Toomas Jasmin seevastu tuleb mängule karikavõistluste poolfinaalseeria kaotuse pealt. „Pärast poolifinaali ühe päeva kudesime ja siis läks töö edasi, mis siin ikka nutta. Plaan on pühapäeval mängida igal juhul hingestatumat mängu, kui viimati Tartu vastu, seda ma ootan eelkõige. Et Selverile vastu saada, on vaja head servi lüüa ja ise serv kätte saada, neil on kindlasti hea tunne ja lisaks ka kodusaali eelis,“ ütles Jasmin.

Tartu Bigbank kohtub laupäeval kell 18.00 võõrsil RTU Robežsardze/Jūrmalaga ning pühapäeval kell 15.00 Gargždai Amber Volleyga.