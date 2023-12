Prantsuse laskesuusataja tögas norralasi: aitäh raha eest

Prantslased võitsid hooaja esimese segateatesõidu norralaste ees 15 sekundiga. Maillet teatas hiljem autasustamise ajal poodiumil norralastele: „Aitäh raha eest“.

„Ma ei oodanud, et telekaamera selle kinni püüab. Tavaliselt viskame raha üle nalja,“ sõnas prantslane pärast autasustamist NRK-le.

Norra koosseisu kuulunud Tarjei Bö ütles naljaga pooleks, et prantslased pididki võitma, sest Emilien Jacquelin`il oli raha vaja.

„Jacquelin ütles, et ostis uue korteri, nii et tal oli vaja meid võita, et see raha teenida,“ sõnas Bö.

Norralane lisas: „Samas on hea meel, et tegeleme spordialaga, kus on korralikud auhinnarahad.“

Rootsi koondise staar Sebastian Samuelsson leiab samas, et laskesuusatamises rikkaks saada pole kuigi lihtne.

„Laskesuusatamises on inimesi, kes saavad rikkaks, aga ma ütleks siiski, et olen üks väheseid, kellel läheb hästi. Mina olen see privilegeeritud sportlane, kes saab panustada laskesuusatamisele täiskohaga ja mul on ka raha kõrvale pandud,“ ütles Samuelsson.

Prantsusmaa nelik teenis segateatesõidu võidu eest 26 000 eurot. Norralaste teenistus oli teise koha eest 20 000.

Laskesuusatamise MK-sari jätkub täna Östersundis meeste sprindiga, mis algab kell 15.45.