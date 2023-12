TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võõrustab Eesti - Läti ühisliigas Ventspilsi, üks Pärnu võtmemängijatest jääb kohtumisest eemale

Pärnu poolel jääb haigestumise tõttu kohtumisest eemale Mario Kegler, kes seni toonud Paf ühisliigas keskmiselt 9,1 punkti ja noppinud 7,7 lauapalli. Koosseisus on tagasi aga Menno Dijkstra, kes osalenud kahel viimasel treeningul ning on mänguvalmis.

„Ventspilsi sats kubiseb kvaliteedi ja kogemustega mängijatest, keda siinkohal loetleda mõtet ei ole. Hoolimata kuuendast positsioonist turniiritabelis on nad resultatiivsuse pingereas nr. 1 meeskond, kes naudib kiiret ja lahtist korvpalli,“ iseloomustas vastast Pärnu Sadama abitreener Martin Müürsepp. „Meil ei ole nende vastu väljakul mingit kartust ning arvame, et nad on liigas nende satside hulgas, kellega suudame mängida, kui võrdne-võrdsega ja ka võita, et ise play-off’is mängida!“