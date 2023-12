TALISPORDIBLOGI | Heas hoos Kristjan Ilves jahib MK-etapil kõrget kohta

Suurim tähelepanu on taas kahevõistlejal Kristjan Ilvesel, kes on kolme jõuproovi järel MK-sarja viies mees. Sel nädalavahetusel peetakse võistlused Norras Lillehammeris, kus laupäeval on kell 11.50 kavas hüpped normaalmäel ja kell 15.05 10 km suusasõit. Reedel peetud proovivõistlusel näitas Ilves 95 m pikkuse hüppega viiendat tulemust.