Millal tulevad WRC sarjas vajalikud muutused? FIA juht: meil on 15-20 ettepanekut laual, aga olukord on keeruline

Üha enam on rallisõitjad ja meeskondade juhte on võtnud sõna autoralli populaarsemaks muutmise teemal. Viimase tagasilöögina otsustas viimase kahe aasta valitseja Kalle Rovanperä (Toyota) järgmisel aastal loobuda tiitliheitlusest ning võistelda WRC-s vaid pooliku programmi alusel.

„Alal jääb ilmselgelt millestki puudu, kui isegi sedavõrd noor maailmameister ei taha enam osaleda. See näitab, et midagi on ikka väga valesti. Loodetavasti see avab FIA ja WRC promootori silmad, kuigi ma isiklikult julgen selles kahelda,“ rääkis Ott Tänak Jaapani rallil Dirtfishile antud intervjuus.

„Autoralli MM-il on kõik valesti: võistluste tase on nõrk, sõitjaid vähe ja meeskondi vähe, nädalavahetused on pikad, igavalt ja üksluised, vaadatavus väheneb. Peaaegu ainus hea asi on Kalle Rovanperä. Ja mida ta teeb? Ütleb 23-aastaselt MM-sarja juhtidele, et mulle meeldiks natuke lõõgastuda,“ võttis ajakirjanik Mikko Gynther Ilta-Sanomati veergudel toona olukorra kokku.

Üheks suureks probleemiks MM-rallidel on sündmustevaesed pühapäevad, mille ajaks on tihtipeale ralli võitja juba selgunud. Võitlus käib enamasti ainult punktikatse punktidele. FIA ralliosakonna direktor Andrew Wheatley rääkis prantslaste AutoHebdole, kas uueks aastaks on muudatusi MM-sarjas oodata.

Wheatley sõnul on pühapäeva seni päästnud punktikatse. „Arutame, kuidas pühapäeva veelgi huvitamaks teha. Kõik see on aga väga keeruline,“ rääkis Wheatley AutoHebdole. „Küsimus on detailides, sest meil on umbes 15 erinevat pakkumist tulnud, mida muuta. Peame leidma nüüd viisi, mis kõige rohkem sobiks.“

Wheatley sõnul ei tasu loota, et suuri muudatusi vähemalt enne hooaja avaetappi Monte Carlos näeks. „Asjad käivad läbi FIA mootorispordinõukogu. Ma ei näe, et enne Monte Carlot radikaalseid muudatusi toimuks. Arutelusid on palju, aga konsensust veel mitte,“ sõnas rahvusvahelise autoliidu ametnik, lisades et igasugused otsused tuleks sel juhul vastu võtta enne 16. detsembrit, mis on uueks hooajaks registreerimise tähtaeg.

Kas suuremate muudatuste jaoks on vaja oodata 2025. aastani? „Meil on 15-20 ettepanekut laual, aga päris kõik need ei vaja muudatusi (FIA) reeglites. Meie eesmärk on tagada meelelahutus kogu nädalavahetuse vältel,“ kostis Wheatley. „Me ei taha pühapäeva hommikuti liiklusummikuid. Küsimus pole ainult punktides, vaid ka rehvistrateegias.“